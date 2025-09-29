A forma correta de armazenar a manteiga costuma gerar dúvidas entre consumidores. Em determinados casos, é viável mantê-la fora da geladeira sem comprometer a segurança alimentar. Isso se aplica, sobretudo, às versões clarificadas e salgadas, que apresentam maior resistência à ação de bactérias.

Esse comportamento está relacionado à própria composição do produto. A manteiga contém, em média, apenas 16% de água e 2% de proteínas, características que dificultam a proliferação de microrganismos. Assim, quando exposta por períodos curtos em temperatura ambiente, tende a se manter estável.

Cuidados para evitar desperdício

Para prolongar a qualidade da manteiga fora do refrigerador, é importante adotar algumas medidas simples. Uma delas é utilizar manteigueiras fechadas e opacas, que reduzem a exposição ao oxigênio e à luz, fatores que aceleram a oxidação e prejudicam o sabor. Outra recomendação é separar pequenas porções para uso imediato, mantendo o restante refrigerado. Dessa forma, diminui-se o risco de rancificação.

Quando o frio é indispensável

Há situações em que o armazenamento em geladeira não pode ser dispensado. O preparo de massas folhadas, por exemplo, exige que a manteiga esteja firme para garantir a textura das camadas. Além disso, em regiões ou períodos de clima mais quente, a manteiga tende a amolecer rapidamente, aumentando as chances de contaminação. Nessas condições, o resfriamento é essencial.

Dicas para facilitar o consumo

Um dos incômodos de conservar a manteiga no refrigerador é o endurecimento do produto. Para contornar esse problema, uma alternativa prática é ralar a manteiga, como se faz com o queijo. O método facilita o espalhamento e dispensa a espera para que o alimento atinja a temperatura ambiente.

Armazenamento consciente

Portanto, manter a manteiga fora da geladeira é possível, desde que respeitadas algumas regras de higiene e conservação. O uso de recipientes adequados, a atenção à temperatura e a separação de porções ajudam a garantir tanto a praticidade no dia a dia quanto a segurança alimentar.