A partir da próxima segunda-feira (23), milhões de brasileiros poderão começar a encaminhar suas declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e, com isso, prestar contas à Receita Federal sobre seus rendimentos e patrimônio do ano-base 2025.

Embora o órgão tenha anunciado ajustes para o procedimento de 2026, a maior parte das regras permanece inalterada. E entre elas está a inclusão de dependentes, que podem ser considerados despesas dedutíveis na declaração, aliviando seu valor.

Além de abater gastos como despesas com saúde e educação, contribuintes ainda podem deduzir da base de cálculo do IR o valor de R$ 2.275,08 por dependente. Porém, é importante lembrar que somente as seguintes pessoas são incluídas na categoria:

Cônjuge com quem o contribuinte tenha filhos ou viva há mais de 5 anos (incluindo companheiros(as) de união homoafetiva);

Filhos ou enteados de até 21 anos de idade;

Filhos ou enteados incapacitados física ou mentalmente para o trabalho;

Filhos ou enteados de até 24 anos de idade que ainda estejam cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau;

Irmão, neto ou bisneto de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, com idade até 21 anos;

Irmão, neto ou bisneto de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, quando incapacitado física ou mentalmente;

Irmão, neto ou bisneto de até 24 anos de idade que ainda esteja cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;

Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial;

Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.

Como deduzir dependentes na declaração do IR?

A inclusão de dependentes na declaração do IR costuma ser vantajosa quando eles não possuem renda própria significativa e concentram despesas passíveis de dedução, como gastos com educação e saúde.

Caso o contribuinte acredite que a inclusão pode reduzir o valor cobrado ou até mesmo elevar a restituição, basta acessar os canais oficiais da Receita para declaração do IR e seguir o passo a passo abaixo:

Acessar a opção “Dependentes”, clicar em “Novo” e selecionar o código do tipo de dependente;

Informar os dados do dependente a ser incluido, como CPF, nome completo e data de nascimento;

Informar os rendimentos do dependente, caso existam;

Preencher os gastos com saúde e educação do dependente na ficha “Pagamentos Efetuados”, vinculando ao CPF dele.