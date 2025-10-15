O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou a liberação de um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep, com início dos pagamentos a partir desta quarta-feira (15). A medida vai beneficiar 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram seus dados atualizados dentro do prazo excepcional estabelecido pelo governo federal.

A liberação totaliza R$ 1,5 bilhão em repasses e beneficia tanto empregados da iniciativa privada quanto servidores públicos. Os valores variam de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, conforme o período de trabalho com carteira assinada em 2023, ano-base do benefício.

Esse lote extra é destinado aos trabalhadores que ficaram fora do calendário regular de pagamentos de 2025, mas tiveram seus dados corrigidos pelos empregadores até 20 de junho de 2025, de acordo com a Resolução Codefat/MTE nº 1.013/2025. A inclusão desse grupo foi possível após a atualização das informações trabalhistas no eSocial e em outros sistemas do governo federal.

De acordo com o MTE, a iniciativa tem como objetivo assegurar que nenhum trabalhador elegível fique sem receber o benefício devido a falhas ou atrasos no envio das informações. O valor do abono é calculado de forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, sendo que cada mês corresponde a 1/12 do salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518,00.

Como consultar se você tem direito ao abono?

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Baixe o app (disponível para Android e iOS).

Faça login com sua conta Gov.br.

No menu principal, acesse “Benefícios” → “Abono Salarial” para verificar se há valores disponíveis.

Portal Gov.br

Acesse www.gov.br

Entre com sua conta Gov.br e procure pela seção Abono Salarial para consultar sua elegibilidade e o calendário de pagamentos.

Aplicativo Caixa Tem (para trabalhadores da iniciativa privada)

Permite consultar valores e datas de pagamento do PIS.

Banco do Brasil (para servidores públicos)