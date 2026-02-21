Motoristas que desrespeitarem o sinal vermelho em três cruzamentos em Porto Alegre passarão a ser multados a partir de março. A prefeitura ampliou o monitoramento eletrônico e vai instalar novos equipamentos nesses pontos.

Entre os pontos que começam a receber fiscalização estão a Avenida Oscar Pereira com a Avenida Coronel Aparício Borges, na zona leste; a Avenida Nonoai com a Rua Dr. Campos Velho, na zona sul; e a Avenida Farrapos com a Rua Santo Antônio, na zona norte.

Ao longo dos próximos meses, 16 cruzamentos da capital gaúcha contarão com câmeras e controladores de avanço de sinal.

A cidade já possui dois locais com equipamentos instalados: na Avenida Protásio Alves com a Rua Vicente da Fontoura e na Avenida Bento Gonçalves com a Avenida Princesa Isabel. Até o fim de fevereiro, os dispositivos operam em caráter de testes. As multas começam a ser aplicadas a partir de 1º de março.

Regras valem também na madrugada

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as infrações serão registradas inclusive durante a madrugada. Entre 23h e 4h59, será permitido avançar o sinal vermelho apenas se o motorista reduzir a velocidade, respeitar a preferência de quem estiver com sinal verde ou amarelo e garantir prioridade aos pedestres quando a sinaleira estiver aberta para travessia.

Nesses casos, o veículo não poderá ultrapassar 30 km/h ao cruzar a via. A velocidade será medida nos pontos equipados com os chamados “caetanos”, como são conhecidos os radares de fiscalização.

Multa é gravíssima

Avançar o sinal vermelho é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ampliação do monitoramento faz parte de um contrato com duração de dois anos e meio, ao custo de R$ 14,38 milhões para os cofres públicos.

A medida busca reduzir acidentes e aumentar a segurança em cruzamentos com histórico de ocorrências.