A Finlândia foi novamente eleita o país mais feliz do mundo, segundo o Relatório Mundial da Felicidade divulgado em 2026. O país ocupa a primeira posição pelo nono ano consecutivo, reforçando a liderança das nações nórdicas no ranking global de bem-estar. Logo atrás aparecem Dinamarca, Islândia e Suécia, que também se destacam pela alta qualidade de vida.

O levantamento avalia fatores como renda, apoio social, expectativa de vida saudável, liberdade para tomar decisões, generosidade e percepção de corrupção. Esses indicadores ajudam a medir o nível de satisfação da população com a própria vida, indo além de aspectos puramente econômicos.

No ranking mais recente, o Brasil aparece na 32ª posição, mostrando uma colocação intermediária entre os países analisados. Apesar de não estar entre os primeiros colocados, o país ainda se destaca dentro da América Latina, ficando à frente de diversas nações da região.

O estudo, que analisa dados de mais de 140 países, é publicado anualmente com apoio da ONU e reúne especialistas de diversas áreas. A pesquisa busca entender não apenas o nível de felicidade, mas também os fatores sociais e econômicos que influenciam diretamente a qualidade de vida das populações ao redor do mundo.

Fatores sociais e qualidade de vida explicam liderança

O sucesso da Finlândia no ranking está diretamente ligado à confiança nas instituições, ao forte sistema de proteção social e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, a população conta com baixos índices de corrupção e altos níveis de segurança, o que contribui para uma sensação geral de bem-estar.

Outro ponto destacado no relatório é a importância das relações sociais e da sensação de pertencimento. Países com maior apoio comunitário e relações interpessoais mais sólidas tendem a registrar níveis mais altos de felicidade, mostrando que o bem-estar coletivo vai muito além da riqueza individual.