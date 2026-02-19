Para dirigir com segurança e responsabilidade, é fundamental que os condutores tenham conhecimento das regras definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define normas e exceções para garantir a fluidez do tráfego.

E vale destacar que, dentre os itens pouco conhecidos da legislação nacional, está o entendimento que diz respeito ao uso da faixa da esquerda em rodovias, sendo este o trecho destinado ao deslocamento de veículos de maior velocidade.

Embora o próprio CTB ressalte a necessidade de se respeitar os limites de velocidade, o documento também estabelece que a faixa é destinada exclusivamente a ultrapassagens por permitir que ela seja cruzada com mais rapidez.

O parecer é sustentado pelo Artigo 198 do CTB, que ressalta que, ao perceber que outro veículo tem o propósito de ultrapassá-lo, motoristas que estão dentro do limite de velocidade precisam se deslocar para a faixa da direita.

Desta forma, ao trafegar pela faixa da esquerda, é fundamental atentar tanto para a real necessidade de utilizá-la, já que se trata de uma pista destinada carros trafegando em maior velocidade, quanto para o fluxo, observando se há outros motoristas solicitando passagem.

Multas e outras consequências: as penalidades pelo uso indevido da faixa da esquerda

Mais do que prejudicar o fluxo, o uso indevido da faixa da esquerda também é considerado uma infração de natureza média, especialmente quando o condutor se recusa a ceder passagem. Por conta disso, a prática pode resultar nas seguintes penalidades:

Multa: cobrança de R$ 130,16;

cobrança de R$ 130,16; Pontos: total de 4 pontos Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como solicitar a passagem na faixa da esquerda corretamente

É importante destacar que erros também podem ser cometidos até mesmo por condutores que tinham o direito de utilizar a faixa da esquerda, pois é essencial que a intenção fique clara para o veículo que está à frente. Neste caso, a conduta correta consiste nos seguintes passos: