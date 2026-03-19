Motoristas parceiros da Uber em todo o Brasil precisam ficar atentos às novas regras da plataforma em 2026, que podem resultar na exclusão do aplicativo caso não sejam cumpridas. As mudanças atingem principalmente critérios relacionados aos veículos e ao desempenho dos condutores, impactando diretamente quem atua nas categorias como Comfort e Black.

Entre as principais exigências estão a atualização da frota, com idade mínima dos veículos mais recente, além da exclusão de modelos que antes eram aceitos. Mesmo carros em bom estado podem ser retirados das categorias caso não atendam aos novos padrões definidos pela empresa, que busca elevar o nível de conforto e qualidade das corridas.

Além disso, os motoristas precisam manter uma avaliação mínima elevada — que pode chegar a 4,85 em algumas cidades — e cumprir requisitos como número mínimo de viagens realizadas. Caso esses critérios não sejam atingidos, o profissional pode perder o acesso às categorias mais lucrativas ou até ser desativado da plataforma.

A Uber afirma que as mudanças são baseadas em pesquisas com usuários e visam melhorar a experiência dos passageiros. No entanto, a decisão tem gerado preocupação entre motoristas, que temem prejuízos financeiros e dificuldades para se adequar às novas exigências dentro do prazo estabelecido.

Novas exigências aumentam pressão sobre motoristas

As novas regras mostram uma tendência clara de profissionalização do serviço, exigindo veículos mais novos, melhor avaliados e com maior padrão de qualidade. Isso pode aumentar os custos para motoristas, que precisam investir na troca ou atualização de seus carros para continuar ativos.

Por outro lado, especialistas apontam que as mudanças podem melhorar a experiência dos usuários e tornar o serviço mais competitivo. Ainda assim, o desafio será equilibrar qualidade e inclusão, evitando que milhares de motoristas fiquem de fora da plataforma por não conseguirem se adaptar às novas exigências.