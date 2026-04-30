O feriado de 1º de maio terá um cenário bem variado pelo Brasil, com algumas regiões enfrentando chuva e frio, enquanto outras continuam com sol e calor. A previsão indica mudanças ao longo dos dias, então vale a pena se planejar antes de sair de casa. As informações são do Canal Rural.

Norte: calor com pancadas de chuva

Na região Norte, o calor e a umidade continuam, o que favorece a formação de nuvens carregadas. Isso significa chuva forte em alguns momentos do dia, principalmente nas áreas mais ao norte. Já no sul da região, o tempo varia, com períodos de sol e pancadas de chuva ao longo do feriado.

Nordeste: chuva em várias áreas

No Nordeste, a chuva persiste na faixa norte da região, com pancadas que podem ser fortes em alguns momentos. No litoral leste, o tempo fica mais úmido e chuva aparecendo com frequência.

Centro-Oeste: sol e tempo seco

Quem estiver no Centro-Oeste vai encontrar dias de sol forte e calor. A umidade do ar fica mais baixa, o que pode causar desconforto, principalmente à tarde. No sul da região, o tempo pode mudar um pouco no fim de semana, com aumento de nuvens e chance de pancadas de chuva, mas sem grandes quedas de temperatura.

Sudeste: tempo instável

No Sudeste, o clima não será igual em todos os estados. Em partes de São Paulo, principalmente mais próximas do litoral, o céu fica mais fechado, com chuva em vários momentos. No Rio de Janeiro, o tempo começa mais firme, mas a chuva chega no domingo e pode ficar mais forte ao longo do dia. Já em Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol aparece mais, e a chuva deve acontecer de forma rápida e isolada no fim do feriado.

Sul: chuva e queda de temperatura

Na região Sul, o tempo muda bastante com a chegada de uma frente fria. A chuva aparece já no começo do feriado e pode vir acompanhada de vento. Com o passar dos dias, o frio ganha força e as temperaturas caem, deixando o clima parecido com inverno.