Muita gente acredita que a venda de um imóvel alugado significa que o inquilino precisa sair imediatamente, mas a legislação brasileira prevê proteção para quem mora de aluguel. A Lei do Inquilinato estabelece que a simples venda do imóvel não cancela automaticamente o contrato de locação, garantindo mais segurança para o morador que está com os pagamentos em dia.

Na prática, quando um imóvel alugado é vendido, o novo proprietário assume o lugar do antigo dono no contrato. Isso significa que ele deve respeitar as regras já acordadas, como prazo da locação e valor do aluguel. Assim, o inquilino não pode ser retirado imediatamente apenas por causa da mudança de proprietário.

Outro ponto importante é a chamada cláusula de vigência. Se o contrato de aluguel possui essa cláusula e ela está registrada na matrícula do imóvel, o novo dono é obrigado a manter o inquilino até o fim do prazo previsto no contrato. Nessa situação, o despejo não pode acontecer apenas por causa da venda do imóvel.

Mesmo sem essa cláusula, o morador ainda tem direitos. O novo proprietário pode pedir a desocupação, mas precisa fazer uma notificação formal e respeitar um prazo legal, geralmente de até 90 dias. A lei também garante o direito de preferência ao inquilino caso ele queira comprar o imóvel nas mesmas condições oferecidas a terceiros.

Lei garante mais segurança para quem mora de aluguel

As regras fazem parte da Lei do Inquilinato, que estabelece direitos e deveres tanto para proprietários quanto para inquilinos. A legislação foi criada justamente para evitar situações de insegurança jurídica e garantir que contratos de locação sejam respeitados, mesmo em casos de venda do imóvel.

Além disso, especialistas recomendam que os contratos sejam feitos por escrito e, sempre que possível, registrados em cartório. Dessa forma, o inquilino tem mais proteção e pode comprovar com facilidade as condições acordadas caso surja algum conflito com o proprietário ou com um eventual novo comprador do imóvel.