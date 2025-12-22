Poucas pessoas sabem, mas existe uma regra que garante desconto na conta de luz para idosos com mais de 65 anos. Prevista na legislação do setor elétrico, a medida oferece redução no valor da fatura, proporcionando alívio financeiro para quem depende de aposentadoria ou renda limitada. Apesar de estar em vigor há anos, o benefício é pouco divulgado.

O desconto é garantido para idosos que sejam titulares da conta de luz e que comprovem renda dentro dos limites estabelecidos pela concessionária ou pelo programa social vinculado à tarifa. Em muitos casos, a redução pode chegar a até 40% do valor total da fatura, dependendo do consumo e das regras específicas de cada distribuidora.

Para solicitar o benefício, o idoso precisa apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, em algumas situações, comprovante de renda junto à empresa fornecedora de energia. Apesar da burocracia mínima, muitos aposentados ainda desconhecem o direito, perdendo a oportunidade de reduzir significativamente os gastos mensais com eletricidade.

As concessionárias de energia têm a obrigação de conceder o desconto aos idosos que atendam aos critérios estabelecidos. Se o benefício não for aplicado, o consumidor pode formalizar uma reclamação junto à Aneel ou ao Procon. O programa tem como objetivo assegurar que ninguém precise escolher entre quitar a conta de luz e garantir o sustento diário.

Como aproveitar o desconto e garantir seus direitos

Para usufruir do benefício, é fundamental que o idoso esteja atento aos critérios exigidos pela concessionária, como titularidade da conta e comprovação de renda dentro dos limites estabelecidos. Reunir os documentos necessários — identificação pessoal, comprovante de residência e, quando solicitado, comprovante de renda — é o primeiro passo para solicitar a redução na fatura de forma correta.

Caso o desconto não seja aplicado automaticamente, é importante que o consumidor saiba que tem ferramentas de defesa à disposição. Reclamações podem ser registradas junto à Aneel ou ao Procon, garantindo que os direitos sejam respeitados e que os idosos não precisem comprometer seu orçamento ou abrir mão de necessidades básicas para manter a energia elétrica em casa.