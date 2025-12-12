Em nenhum país a taxa de serviço em restaurantes é legalmente obrigatória para o cliente; ela sempre depende da vontade de quem consome. No entanto, em alguns lugares, como os Estados Unidos, a gorjeta — geralmente entre 15% e 20% — faz parte da cultura local e representa uma parcela importante do salário dos funcionários.

Por isso, é importante que turistas e visitantes se atentem às normas culturais de cada país antes de frequentar restaurantes. Em locais onde a gorjeta é esperada, não oferecer o valor considerado adequado pode ser visto como falta de educação ou desrespeito ao trabalho do pessoal do estabelecimento.

Em muitos países, a gorjeta é uma prática cultural profundamente enraizada, e o valor esperado pode variar bastante. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média fica entre 15% e 20% do total da conta, enquanto no Canadá o padrão é semelhante, mas em alguns restaurantes pode ser menor, dependendo do serviço.

Já em países europeus, como França, Itália e Alemanha, a taxa de serviço muitas vezes já está incluída na conta, e deixar um valor extra é apenas uma gentileza opcional. Em países asiáticos, a prática também muda bastante. No Japão, por exemplo, dar gorjeta pode ser considerado até ofensivo, pois o serviço já é incluído no preço e espera-se que a excelência no atendimento.

Para quem viaja, a melhor estratégia é sempre pesquisar os costumes locais antes de fazer refeições em restaurantes. Sites de turismo, aplicativos e guias de viagem costumam indicar se a gorjeta é esperada, opcional ou desnecessária. Dessa forma, é possível respeitar a cultura local, valorizar o trabalho dos profissionais e evitar situações constrangedoras ou mal-entendidos.