A chegada de Renato Gaúcho ao comando do Vasco redefiniu a trajetória do clube neste ano. Buscando resultados, o treinador ajustou o time e testou novas combinações no ataque. As informações são do site TV Foco.

Diante disso, três nomes estrangeiros passaram a ganhar destaque no clube: Andrés Gómez, Claudio Spinelli e Johan Rojas. Vindos de clubes diferentes na América do Sul e na Europa, os jogadores se encaixaram no ataque cruzmaltino.

Spinelli virou referência dentro da área, com boa capacidade de fazer gols, enquanto Gómez passou a ser importante na criação de jogadas pelas laterais. Já Rojas, o mais jovem do trio, ganhou espaço no meio e ajuda bastante nas jogadas do time.

Impacto em campo

Em jogos recentes, o Vasco teve resultados que ajudaram a dar confiança ao time: venceu o Paysandu por 2 a 0 e o São Paulo por 2 a 1, e empatou com o Remo em 1 a 1. Nesse período, o time passou a criar mais chances e ser mais eficiente no ataque, com participação direta do trio.

Da luta contra o rebaixamento à estabilidade

Antes da mudança no comando do time, o clube estava na zona de perigo da tabela. Agora, sob a gestão de Renato Gaúcho, a equipe ganhou consistência e tem uma campanha mais segura, com cerca de 16 pontos somados e posição intermediária no campeonato.