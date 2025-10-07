A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com inúmeras reclamações em torno da arbitragem. Mas nenhuma delas foi tão firme e categórica quanto a do lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio. Indignado com a marcação de um pênalti para o RB Bragantino na derrota gremista por 1 a 0, o jogador desabafou na saída de campo.

“O Grêmio Futebol Porto-Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos e anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas né”, disse Marlon.

O árbitro Lucas Casagrande marcou o pênalti após consultar o VAR à beira do campo. Na jogada, Marlon tentou bloquear o chute de Praxedes, e a bola acabou saindo após desviar em seu braço. O defensor, no entanto, alegou que o membro estava colado ao corpo no momento do lance.

O diretor de futebol do clube, Guto Peixoto, também se manifestou, seguindo na mesma linha e pedindo mais equilíbrio nas escalações. Ele acrescentou que a direção pretende levar à CBF formalmente as reclamações sobre os erros de arbitragem. Com o revés em Bragança Paulista, o Grêmio estacionou nos 33 pontos e é apenas o 13º colocado na tabela.

