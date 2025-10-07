A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com inúmeras reclamações em torno da arbitragem. Mas nenhuma delas foi tão firme e categórica quanto a do lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio. Indignado com a marcação de um pênalti para o RB Bragantino na derrota gremista por 1 a 0, o jogador desabafou na saída de campo.
“O Grêmio Futebol Porto-Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos e anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas né”, disse Marlon.
O árbitro Lucas Casagrande marcou o pênalti após consultar o VAR à beira do campo. Na jogada, Marlon tentou bloquear o chute de Praxedes, e a bola acabou saindo após desviar em seu braço. O defensor, no entanto, alegou que o membro estava colado ao corpo no momento do lance.
O diretor de futebol do clube, Guto Peixoto, também se manifestou, seguindo na mesma linha e pedindo mais equilíbrio nas escalações. Ele acrescentou que a direção pretende levar à CBF formalmente as reclamações sobre os erros de arbitragem. Com o revés em Bragança Paulista, o Grêmio estacionou nos 33 pontos e é apenas o 13º colocado na tabela.
Os jogos da 27ª rodada do Brasileirão
- 04/10, 18h30 – Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
- 04/10, 18h30 – RB Bragantino 1 x 0 Grêmio
- 04/10, 18h30 – Internacional 2 x 0 Botafogo
- 04/10, 21h00 – Corinthians 3 x 0 Mirassol
- 05/10, 16h00 – Vasco da Gama 4 x 3 Vitória
- 05/10, 16h00 – São Paulo 2 x 3 Palmeiras
- 05/10, 18h30 – Bahia 1 x 0 Flamengo
- 05/10, 18h30 – Juventude 1 x 2 Fortaleza
- 05/10, 20h30 – Cruzeiro 1 x 1 Sport Recife
- 05/10, 20h30 – Ceará 3 x 0 Santos
