Uma descoberta impressionante feita no Brasil chamou a atenção da comunidade científica mundial: um réptil que viveu há cerca de 230 milhões de anos foi identificado a partir de fósseis encontrados no Rio Grande do Sul. O animal pertence ao grupo dos rincossauros, espécies que habitaram a Terra no período Triássico, antes mesmo da ascensão dos dinossauros.

O fóssil foi localizado no município de Agudo e analisado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A nova espécie foi batizada de Isodapedon varzealis e apresenta características únicas, especialmente no crânio, que possui um formato semelhante ao bico de um papagaio.

Os estudos apontam que o réptil tinha entre 1,2 e 1,5 metro de comprimento, sendo considerado de porte relativamente grande para a época. Além disso, suas placas dentárias apresentavam um padrão diferente de outras espécies já conhecidas, o que foi fundamental para classificá-lo como um novo tipo dentro do grupo dos rincossauros.

A descoberta reforça a importância do Brasil, especialmente da região sul, como um dos principais polos de fósseis do período Triássico no mundo. Os achados ajudam os cientistas a entender melhor como era a vida na Terra milhões de anos antes dos dinossauros dominarem o planeta, revelando um ecossistema já bastante diverso e complexo.

Descoberta ajuda a entender a evolução antes dos dinossauros

O período em que esse réptil viveu é considerado crucial para a evolução da vida terrestre. Naquela época, os continentes ainda formavam o supercontinente Pangeia, o que facilitava a circulação de espécies entre regiões que hoje estão separadas.

Com isso, a nova espécie encontrada no Brasil também pode ter relação com fósseis identificados em outras partes do mundo, como a Europa. Essa conexão ajuda os cientistas a reconstruir a história evolutiva dos animais pré-históricos e entender como diferentes espécies se espalharam pelo planeta ao longo de milhões de anos.