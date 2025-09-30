A possibilidade de um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou força nos bastidores diplomáticos e já provoca expectativa sobre onde a reunião poderá acontecer. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, Roma desponta como o cenário mais provável.

A capital italiana será sede, em outubro, das comemorações pelos 80 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O evento internacional reunirá diversas lideranças, o que facilitaria uma agenda conjunta entre os dois chefes de Estado.

Alternativa asiática em estudo

Além da Itália, outro local cogitado é a Malásia, que no fim do próximo mês sediará a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). O encontro também abriria espaço para uma reunião bilateral. A escolha dependerá da compatibilidade das agendas e das negociações diplomáticas que estão em andamento.

O primeiro contato direto entre Lula e Trump ocorreu recentemente em Nova York, durante a Assembleia-Geral da ONU. Apesar de breve, a conversa foi descrita como positiva. Fontes relataram uma “ótima sintonia” entre os dois, percepção confirmada pelos próprios presidentes. Lula chegou a afirmar que o que parecia improvável “deixou de ser impossível”.

Diplomacia em movimento

A repercussão da aproximação levou o Itamaraty a intensificar articulações. O chanceler Mauro Vieira esteve em Washington para discutir os próximos passos com representantes do governo norte-americano. O objetivo é consolidar um encontro formal, ainda que uma conversa preliminar por telefone ou videoconferência possa ocorrer antes.

Nessa etapa inicial, Lula deve reforçar que não adota postura contrária aos Estados Unidos e destacar seu compromisso com a autonomia das instituições brasileiras, em referência aos processos judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Se confirmada, a reunião marcará um momento de destaque nas relações bilaterais, unindo dois líderes de grande influência e sinalizando novos rumos para a cooperação entre Brasil e Estados Unidos.