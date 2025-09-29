O Itaú Unibanco anunciou que a agência situada na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, será fechada em 5 de novembro. A medida impactará aproximadamente 20 mil clientes e 28 funcionários, surpreendendo a equipe devido à relevância histórica da unidade para a população soteropolitana.

O fechamento da agência do Caminho das Árvores faz parte da estratégia do Itaú de fortalecer seus canais digitais, já que 97% das transações de clientes pessoas físicas são realizadas online. As agências físicas, a partir de agora, terão um papel mais consultivo, unindo atendimento humano especializado à eficiência digital.

Em reação ao anúncio, o Sindicato dos Bancários da Bahia promoveu uma manifestação em frente à agência, conversando com os funcionários e manifestando oposição à medida. O objetivo do protesto é destacar a importância de manter o atendimento presencial para clientes que ainda não têm acesso adequado à tecnologia ou que apresentam resistência ao uso dos serviços digitais.

Esta será a quarta agência de grande porte a ser fechada em Salvador, somando-se a outros encerramentos que, juntos, impactaram cerca de 73 mil clientes. O movimento reflete a tendência de digitalização do setor bancário, que resultou no fechamento de mais de cinco mil agências desde 2014.

Número de agências fechadas do Itaú em 2025

Até agosto de 2025, o Itaú Unibanco fechou 283 agências no Brasil, reduzindo sua rede de 3.021 para 2.738 unidades. Esse movimento faz parte de uma estratégia de digitalização, alinhada à crescente adesão dos clientes aos canais online.

Além disso, entre junho de 2014 e junho de 2025, o banco fechou um total de 2.031 agências, o que representa uma média de 3,5 fechamentos por semana. Somente em 2024, foram encerradas 227 unidades, conforme informações do SintrafGV.