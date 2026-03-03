A demissão de Filipe Luís do comando do Flamengo surpreendeu torcedores e bastidores do futebol, especialmente por ter ocorrido logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, em seu 101º jogo à frente da equipe. Segundo informações publicadas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, no UOL Esporte, o desgaste interno já vinha se acumulando há semanas.

Ainda de acordo com o jornalista, o nome do português Leonardo Jardim passou a ganhar força como provável substituto. De acordo com a coluna, o problema não se resumia apenas aos resultados recentes. Filipe não era o técnico escolhido pela atual gestão.

Ele assumiu o time ainda na administração de Rodolfo Landim, com Marcos Braz no futebol. Quando Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tomou posse na virada de 2024 para 2025, trouxe o diretor José Boto e optou por manter o treinador. Oficialmente, a permanência foi tratada como decisão estratégica, mas, na prática, o título da Copa do Brasil tornava inviável qualquer desligamento naquele momento.

Os títulos conquistados em 2025 elevaram o patamar do jovem treinador, mas a renovação contratual difícil e o início conturbado de 2026 tornaram o ambiente mais pesado. A perda da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além das atuações abaixo do esperado, intensificaram as cobranças internas. Nas últimas semanas, as conversas entre BAP, Boto e Filipe tiveram tom mais rígido.

Após a derrota para o Lanús na decisão da Recopa, o cenário ficou praticamente insustentável. Ainda segundo Mauro Cezar Pereira, a diretoria já avaliava a possibilidade de demissão caso houvesse derrota para o Fluminense na final do Carioca, mas a decisão foi antecipada. O clube não queria repetir movimentos impulsivos sem ter um substituto encaminhado.

Flamengo encaminha contratação de Leonardo Jardim

Segundo informações do portal UOL, Leonardo Jardim desembarcou no Brasil na última segunda-feira (02) e, ainda no mesmo dia, manteve conversas com a diretoria do Flamengo ao longo da tarde. De acordo com a publicação, as tratativas avançaram e o acordo entre as partes está bem encaminhado.

O clube carioca já havia procurado o treinador português anteriormente, durante o impasse envolvendo a renovação contratual de Filipe Luís. Na ocasião, Leonardo Jardim se mostrou receptivo ao diálogo, mas o Flamengo optou por estender o vínculo com o então comandante e interrompeu as negociações com o técnico europeu.