Com a chegada do verão, o ar-condicionado deixa de ser apenas um conforto e se torna essencial em muitas residências. No entanto, junto com o alívio do calor, surge também o impacto na conta de energia elétrica. Muitos acreditam que programar o aparelho para 21 °C ou 22 °C é a maneira mais eficiente de resfriar o ambiente rapidamente, enquanto outros preferem os tradicionais 24 °C.

No entanto, especialistas em eficiência energética alertam que nenhuma das temperaturas citadas é a mais econômica. Segundo estudos de eficiência e orientações de técnicos em climatização, o ajuste ideal para economizar energia ao usar o ar-condicionado está entre 25 °C e 26 °C.

Essa faixa de temperatura é suficiente para aliviar a sensação de calor na maioria dos ambientes residenciais, ao mesmo tempo em que reduz o esforço do compressor. Isso ocorre porque, quanto maior a diferença entre a temperatura externa e a programada no ar-condicionado, maior será o consumo de energia elétrica.

Além da temperatura, existem outras práticas que podem ajudar a reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência do ar-condicionado. Manter portas e janelas fechadas, utilizar cortinas ou persianas para bloquear a entrada direta de sol, e limpar os filtros regularmente são medidas simples, mas eficazes.

Outra dica é combinar o uso do aparelho com ventiladores, que ajudam a distribuir o ar de maneira mais uniforme, permitindo manter o conforto sem precisar programar temperaturas muito baixas. Seguindo essas orientações, é possível aproveitar o frescor proporcionado pelo ar-condicionado durante o verão, sem que a conta de luz sofra aumentos significativos, equilibrando conforto, saúde e economia de energia.