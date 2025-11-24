O Barcelona revelou nesta quarta-feira (19) sua quarta camisa da temporada, uma peça que celebra um dos momentos mais emblemáticos da trajetória do clube: a vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em 19 de novembro de 2005 — partida em que Ronaldinho Gaúcho brilhou tanto que acabou aplaudido de pé pela torcida adversária.

Lançado sob o conceito “O futebol é arte”, o novo uniforme busca traduzir em estética aquela que é considerada uma das atuações individuais mais impressionantes já vistas em um Clássico. A exibição histórica que inspirou a camisa completou 20 anos na última semana.

Nova camisa do Barcelona. Foto: Divulgação.

Naquela partida, sob o comando de Frank Rijkaard e com um jovem Lionel Messi entre os titulares, o Barcelona triunfou com um gol de Samuel Eto’o e dois de Ronaldinho — ambos muito semelhantes. Foi o segundo deles que arrancou os inesperados aplausos da torcida merengue.

Para homenagear esse momento, a nova camisa apresenta as tradicionais listras azul-grená em um padrão vertical e desconstruído, simbolizando o trajeto da bola nos três gols daquela noite. Já na parte interna da gola, foram incluídos círculos marcados com os minutos dos gols: 14, 58 e 77.

Relembre o espetáculo de Ronaldinho em 2005