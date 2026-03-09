O salário mínimo nacional em 2026 foi fixado em R$ 1.621, mas um estado brasileiro decidiu ir além desse valor e estabeleceu um piso regional mais alto. Em Santa Catarina, o salário mínimo estadual passou por reajuste e agora pode chegar a até R$ 2.106 em algumas categorias. A medida beneficia milhares de trabalhadores e reforça o estado como um dos que oferecem melhor remuneração mínima no país.

O reajuste ocorreu após negociações entre representantes de trabalhadores e empregadores. O governador Jorginho Mello apresentou o projeto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, propondo um aumento nas quatro faixas salariais existentes no estado. O reajuste médio ficou em torno de 6,49%, atualizando os valores pagos aos trabalhadores contratados sob o regime CLT em diversos setores da economia.

Com a mudança, os novos pisos variam de acordo com a área de atuação. A primeira faixa, que inclui trabalhadores da agricultura, pecuária e construção civil, passou para R$ 1.842. A segunda, voltada para setores como vestuário e tecelagem, ficou em R$ 1.908. Já a terceira faixa, que engloba indústrias químicas e alimentícias, foi definida em R$ 2.022.

Por fim, a quarta faixa, que abrange áreas como metalurgia e saúde, alcançou o valor máximo de R$ 2.106. Com salários mínimos mais altos que a média nacional, Santa Catarina acaba se tornando um destino atrativo para trabalhadores de outras regiões do país.

Salários mais altos aumentam interesse de trabalhadores

O piso salarial mais elevado em Santa Catarina acaba chamando a atenção de trabalhadores de diferentes regiões do país. Em um cenário em que o salário mínimo nacional é menor, a possibilidade de receber uma remuneração inicial mais alta pode pesar na decisão de quem busca melhores condições de vida e estabilidade financeira.

Além disso, o crescimento econômico do estado e a presença de diversos setores industriais e de serviços fortalecem esse movimento migratório. Com mais oportunidades de emprego e salários competitivos, Santa Catarina passa a ser vista por muitos brasileiros como um destino promissor para trabalhar, crescer profissionalmente e aumentar a renda familiar.