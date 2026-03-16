O salário mínimo no Brasil teve reajuste de 6,79% em 2026, elevando o valor do piso nacional para R$ 1.621. O aumento representa uma alta de R$ 103 em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.518. O novo valor passou a valer em janeiro e começou a ser pago aos trabalhadores a partir de fevereiro.

O reajuste foi definido com base na política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo federal. O cálculo considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada em 12 meses, além do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) registrado dois anos antes.

Segundo os dados divulgados, o INPC acumulado no período considerado chegou a cerca de 4,18%, enquanto o crescimento econômico contribuiu para garantir um pequeno ganho real acima da inflação. Ainda assim, existe um limite para evitar que o aumento pressione excessivamente as contas públicas.

O salário mínimo tem impacto direto na renda de milhões de brasileiros. Estimativas apontam que cerca de 50 milhões de pessoas são afetadas pelo valor do piso nacional, incluindo trabalhadores formais, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais.

Além de definir a remuneração mínima no país, o valor também influencia diversos benefícios e pagamentos do governo. Programas como aposentadorias do INSS, seguro-desemprego, abono salarial e outros auxílios costumam usar o salário mínimo como referência para calcular os valores pagos aos cidadãos.

Reajuste impacta benefícios e renda de milhões

O aumento do salário mínimo também provoca efeitos em diversos pagamentos feitos pelo governo. Benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões e programas sociais costumam usar o piso nacional como referência, o que significa que qualquer reajuste acaba refletindo diretamente nesses valores.

Com o novo mínimo em vigor, milhões de brasileiros passam a receber quantias atualizadas ao longo de 2026. A medida busca preservar o poder de compra da população diante da inflação e garantir uma correção anual para trabalhadores e beneficiários ligados ao piso nacional.