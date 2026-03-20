O salário mínimo no Brasil deve passar por um novo reajuste nos próximos anos, com previsão de ganho real acima da inflação. De acordo com estimativas do governo, o aumento pode ficar em torno de 2,3% a 2,7%, o que elevaria o valor do piso nacional para perto de R$ 1.725 — podendo até se aproximar dos R$ 1.800, dependendo do comportamento da inflação no período.

A regra atual de reajuste leva em consideração dois fatores principais: a inflação medida pelo INPC acumulado em 12 meses até novembro e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior. Em 2025, o PIB avançou cerca de 2,3%, índice que deverá ser incorporado ao aumento real do salário mínimo de 2027.

Com base nessas projeções, o piso nacional pode sair dos atuais R$ 1.621 (em 2026) para algo em torno de R$ 1.724 ou R$ 1.725 em 2027. O valor final, no entanto, ainda não é definitivo e dependerá da inflação oficial divulgada pelo IBGE no início do ano seguinte.

Além de impactar diretamente o rendimento dos trabalhadores, o reajuste do salário mínimo também influencia uma série de benefícios sociais e previdenciários, como aposentadorias, seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por isso, qualquer aumento no piso nacional tem efeito direto nas contas públicas e na economia como um todo.

Reajuste busca equilibrar ganho real e controle de gastos

A política atual prevê que o aumento real do salário mínimo fique dentro de um intervalo entre 0,6% e 2,5%, conforme as regras do novo arcabouço fiscal. Isso significa que, mesmo com crescimento econômico maior, o reajuste pode ser limitado para evitar impactos excessivos no orçamento público.

Apesar disso, o objetivo do governo é manter o poder de compra dos trabalhadores e garantir ganhos reais sempre que possível. Ainda assim, especialistas alertam que a alta no custo de vida — especialmente em itens básicos — pode reduzir o impacto positivo do reajuste no bolso dos brasileiros.