O São Paulo anunciou uma mudança inesperada relacionada ao visual do uniforme em meio às negociações por um novo patrocinador para a temporada de 2026. Em conversas avançadas com a Seguros Unimed, que pode estampar a barra traseira da camisa tricolor, o clube decidiu que o logotipo da empresa não será exibido na tradicional cor verde associada à marca.

A mudança ocorre porque o verde — cor histórica da Unimed — não combina com a paleta de cores oficial do São Paulo, que é predominantemente vermelho, branco e preto. Tal ajuste é considerado estratégico pelo clube não apenas para manter a coerência visual com a identidade tradicional tricolor, mas também para evitar confusões ou associações indevidas.

A diretoria vem conduzindo negociações com a seguradora há cerca de três meses, buscando fechar um acordo comercial que preencha um espaço vago no uniforme desde a saída da antiga patrocinadora Blue Saúde em setembro de 2025. As conversas foram impactadas por questões internas do clube, como conflitos políticos e desafios administrativos.

Se concretizado o acordo, a parceria com a Seguros Unimed representará um reforço nas receitas do São Paulo, além de marcar essa adaptação visual inédita — com a empresa abrindo mão de seu padrão verde para se integrar ao uniforme tricolor sem destoar da tradição do clube.

Logotipo pode ganhar versão inédita em vermelho no uniforme

O UOL apurou que a negociação entre o São Paulo e a Seguros Unimed avança com a previsão de que o logotipo da empresa seja aplicado na cor vermelha, em vez do tradicional verde que caracteriza a marca. Atualmente, no site oficial da companhia, a identidade visual aparece predominantemente em verde e azul escuro, cores históricas da empresa.

A possível adaptação representa uma exceção significativa na comunicação da Unimed, que raramente altera sua paleta institucional. Caso o acordo seja fechado nesses termos, o patrocinador adotará uma versão personalizada do logo para se adequar ao padrão tricolor, preservando a harmonia estética do uniforme do São Paulo.