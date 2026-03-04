Em março de 2026, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS já podem se organizar para receber os valores disponibilizados nessa modalidade. O saque-aniversário permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo da sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no mês de seu aniversário.

Para os nascidos em março, o período oficial de saque começa em 2 de março e vai até 29 de maio de 2026, de acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. Os valores que cada trabalhador pode retirar variam conforme o saldo total das suas contas do FGTS: quanto maior o saldo, menor a porcentagem que pode ser sacada.

A tabela de cálculo estabelece, por exemplo, que quem tem até R$ 500,00 na conta pode sacar 50% desse saldo, enquanto quem possui entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 pode retirar 30% mais R$ 150. Já valores mais altos seguem faixas decrescentes de porcentagens, com acréscimos fixos previstos conforme o montante disponível.

Se o trabalhador não efetuar o saque dentro do prazo estipulado, o valor retorna automaticamente à sua conta do FGTS, ficando disponível apenas no próximo ano ou em situações legalmente previstas. É importante consultar o saldo e simular quanto será recebido pela tabela do saque-aniversário por meio do aplicativo ou site oficial do FGTS.

Como indicar a conta para receber o valor

Para receber o valor do saque-aniversário de forma automática, o trabalhador pode cadastrar uma conta bancária para depósito direto. A indicação é feita pelo aplicativo oficial do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal, onde é possível informar uma conta da própria Caixa ou de qualquer outra instituição financeira.

Após o cadastro, o valor é transferido dentro do prazo previsto no calendário, sem necessidade de comparecer a uma agência. Caso o trabalhador não informe uma conta, o dinheiro ficará disponível para movimentação pelos canais digitais da Caixa, como aplicativo ou lotéricas, conforme as regras vigentes.