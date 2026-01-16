A agenda econômica de 2026 ganha fôlego logo no primeiro mês com um anúncio de peso no setor varejista. No dia 31 de janeiro, a capital de Goiás recebe a primeira unidade da Havan inaugurada neste ano, um movimento que simboliza o início das celebrações das quatro décadas de história da empresa. Com um aporte financeiro de 100 milhões de reais, a nova filial chega para fortalecer o mercado de trabalho regional, viabilizando a abertura de 200 vagas de emprego diretas.

Havan: Um gigante do consumo no coração de Goiás

A nova estrutura foi erguida em um ponto estratégico de Goiânia e impressiona pelas dimensões, ocupando uma área construída superior a 10 mil metros quadrados. O espaço foi planejado para abrigar um inventário vasto, com cerca de 350 mil itens à disposição dos consumidores. Mais do que um simples estabelecimento comercial, a proposta da rede é oferecer um ambiente que funcione como ponto de convivência e lazer para os moradores locais. Esta unidade representa a quarta operação da marca no estado, consolidando uma presença que já era aguardada com entusiasmo pela população goiana, que frequentemente solicitava a chegada da marca à capital por meio de canais digitais.

Objetivos ambiciosos para o ano festivo

O lançamento em solo goianiense é apenas o ponto de partida de um cronograma intenso de expansão nacional. Segundo o empresário Luciano Hang, a meta para 2026 é atingir o marco histórico de 200 megalojas em operação por todo o território brasileiro. Para sustentar esse crescimento, a companhia planeja fechar o ano com um quadro total de 25 mil colaboradores. O empresário destacou que a abertura na capital atende a uma demanda recorrente manifestada pelo público, tendo sido planejada nos mínimos detalhes para refletir o novo momento da marca.

Tradição e interação com os clientes

A solenidade de abertura está marcada para um sábado, a partir das 10h, e deve atrair um grande volume de curiosos e compradores. Mantendo o ritual que se tornou marca registrada da rede, o fundador da empresa estará presente para recepcionar os primeiros visitantes de forma personalizada. O evento não apenas marca o início das atividades da loja, mas também valida a estratégia de proximidade com o consumidor que a varejista adotou como pilar central de seu modelo de negócio ao longo das últimas décadas, transformando inaugurações em grandes eventos sociais.