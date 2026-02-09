Evitar o empurra-empurra, reduzir deslocamentos a pé em meio à multidão e chegar com mais conforto aos camarotes mais disputados do Carnaval de Salvador têm levado um número crescente de foliões a contratar segurança privada. Neste ano, especialmente turistas, chegam a desembolsar cerca de R$ 500 por dia para serem escoltados por profissionais até a entrada dos camarotes ou na saída dos circuitos.

De acordo com Carlos Franca, da FBA Segurança, a demanda pelo serviço cresceu aproximadamente 40% em comparação com o ano passado. Entre as opções mais procuradas está o acompanhamento pontual, no qual o segurança conduz o cliente do camarote até a saída do circuito — ou realiza o trajeto inverso — garantindo mais tranquilidade e segurança.

Outra opção bastante procurada é a escolta completa, que contempla o trajeto do aeroporto até o hotel e, posteriormente, até os camarotes. “Muitos turistas têm receio de chegar a Salvador, pegar um Uber e seguir sozinhos até o hotel. Por isso, passamos a oferecer o serviço de recepção no aeroporto, traslado ao hotel e acompanhamento até o camarote”, explica Franca.

O público que contrata o serviço é diverso, mas a maioria é formada por turistas de outros estados, geralmente casais ou grupos. Além do acompanhamento até os camarotes, as empresas de segurança privada também disponibilizam opções mais completas, como o uso de carros blindados e escolta contínua acompanhando o trio elétrico.

No ano passado, por exemplo, houve a realização de um serviço de escolta dentro de um bloco liderado por Bell Marques, na sexta-feira de Carnaval. Na ocasião, os profissionais acompanharam e garantiram a segurança de um grupo de turistas coreanos durante todo o percurso do circuito Barra-Ondina.

Carnaval de Salvador 2026 promete festa histórica

O Carnaval de Salvador em 2026 já está a todo vapor, com a abertura oficial marcada para 12 de fevereiro, no Circuito Osmar, celebrando o tema “O Samba Nasceu Aqui” — em homenagem às raízes culturais e ao ritmo que atravessa gerações na Bahia. A folia contará com mais de 700 atrações nos circuitos oficiais e centenas de apresentações espalhadas pela cidade.

A expectativa é de grande movimentação turística e econômica, com cerca de 1,2 milhão de visitantes previstos na cidade e impacto estimado de R$ 2,6 bilhões na economia local. Com programação diversa e trios elétricos confirmados nos principais circuitos — incluindo Barra-Ondina e Campo Grande — a festa deve atrair foliões de todas as partes do Brasil.