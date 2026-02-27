A Seleção Brasileira Feminina foi oficialmente convocada pelo técnico Arthur Elias para disputar uma série de amistosos preparatórios nesta primeira Data FIFA de 2026, envolvendo confrontos contra Costa Rica, Venezuela e Mexico. A lista das 26 jogadoras foi anunciada na sede da Confederação Brasileira de Futebol em 12 de fevereiro.
A lista inclui atletas que atuam tanto no Brasil quanto no exterior, como a meia-atacante Kerolin, número 10 da equipe. O primeiro amistoso está marcado para esta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), contra a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.
Em seguida, a Seleção viajará ao México para enfrentar a Venezuela no dia 4 de março, às 18h, e depois o México no dia 7 de março, às 20h. Essa sequência de jogos fora de casa marca a estreia oficial da equipe na temporada e faz parte da preparação para compromissos mais importantes ao longo do ano, como o FIFA Series em abril e o ciclo de treinos rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027.
A presença da camisa 10 entre as convocadas traz ainda mais atenção para a equipe, especialmente diante da necessidade de entrosamento e ritmo de jogo antes das competições oficiais. Com amistosos agendados em rápida sequência, a lista confirma o compromisso da comissão técnica em testar diferentes combinações e dar ritmo competitivo às atletas em um ano que antecede o Mundial.
Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina
GOLEIRAS
- Cláudia (Cruzeiro)
- Thaís (Benfica/POR)
- Lelê (Corinthians)
DEFENSORAS
- Tarci (Lyon/FRA)
- Mariza (Tigres)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Lauren (Atlético de Madrid)
- Thaís Ferreira (Corinthians)
- Yasmim (Real Madrid/ESP)
- Bela (PSG/FRA)
- Tamires (Corinthians)
- Gi Fernandes (Corinthians)
MEIO-CAMPISTAS
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City)
- Brena (Palmeiras)
- Luana (Orlando Pride)
ATACANTES
- Kerolin (Manchester City)
- Luany (Atlético de Madrid/ESP)
- Adriana (Al Qadsiah)
- Geyse (América-MEX)
- Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
- Gabi Zanotti (Corinthians)
- Jaque (Corinthians)
- Jheniffer (Tigres)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
