A Seleção Brasileira Feminina foi oficialmente convocada pelo técnico Arthur Elias para disputar uma série de amistosos preparatórios nesta primeira Data FIFA de 2026, envolvendo confrontos contra Costa Rica, Venezuela e Mexico. A lista das 26 jogadoras foi anunciada na sede da Confederação Brasileira de Futebol em 12 de fevereiro.

A lista inclui atletas que atuam tanto no Brasil quanto no exterior, como a meia-atacante Kerolin, número 10 da equipe. O primeiro amistoso está marcado para esta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), contra a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

Em seguida, a Seleção viajará ao México para enfrentar a Venezuela no dia 4 de março, às 18h, e depois o México no dia 7 de março, às 20h. Essa sequência de jogos fora de casa marca a estreia oficial da equipe na temporada e faz parte da preparação para compromissos mais importantes ao longo do ano, como o FIFA Series em abril e o ciclo de treinos rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027.

A presença da camisa 10 entre as convocadas traz ainda mais atenção para a equipe, especialmente diante da necessidade de entrosamento e ritmo de jogo antes das competições oficiais. Com amistosos agendados em rápida sequência, a lista confirma o compromisso da comissão técnica em testar diferentes combinações e dar ritmo competitivo às atletas em um ano que antecede o Mundial.

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

Cláudia (Cruzeiro)

Thaís (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Mariza (Tigres)

Fê Palermo (Palmeiras)

Lauren (Atlético de Madrid)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Bela (PSG/FRA)

Tamires (Corinthians)

Gi Fernandes (Corinthians)

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride)

ATACANTES