Em 2026, milhões de brasileiros devem continuar enfrentando uma realidade pouco discutida: a ausência de férias remuneradas. Isso acontece principalmente entre trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais (MEIs), que não têm direito garantido por lei ao descanso pago, ao contrário dos profissionais com carteira assinada.

No caso dos MEIs, por exemplo, a legislação não prevê férias remuneradas nem 13º salário. Isso significa que qualquer pausa no trabalho precisa ser planejada financeiramente pelo próprio profissional, já que a renda depende diretamente da atividade exercida.

Essa diferença evidencia um cenário de desigualdade no mercado de trabalho. Enquanto trabalhadores regidos pela CLT têm direito a 30 dias de férias com adicional de um terço do salário, autônomos precisam abrir mão de ganhos para descansar, o que muitas vezes leva à sobrecarga e à dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional.

Com o crescimento de modelos de trabalho mais flexíveis, como freelancers e prestadores de serviço, a tendência é que mais brasileiros enfrentem essa realidade nos próximos anos. Sem proteção legal específica, o descanso deixa de ser um direito garantido e passa a ser uma escolha que depende exclusivamente da organização financeira de cada trabalhador.

Falta de garantia expõe desafios do trabalho autônomo

A ausência de férias remuneradas escancara uma das principais fragilidades do trabalho independente: a falta de segurança financeira. Sem renda durante o período de descanso, muitos profissionais acabam adiando pausas ou reduzindo drasticamente o tempo de férias, o que pode impactar diretamente na saúde física e mental.

Por outro lado, especialistas apontam que o avanço dessas modalidades de trabalho exige uma adaptação nas políticas públicas e nas formas de proteção social. O desafio será encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e garantia de direitos, evitando que uma parcela crescente da população fique sem acesso a benefícios básicos como o descanso remunerado.