Enquanto em países de tradição cristã a Sexta-feira Santa é marcada por celebrações religiosas e descanso garantido, em diversas partes do mundo a data passa completamente em branco. Em nações onde o cristianismo não é a principal religião, o dia não é considerado feriado oficial, o que significa que trabalhadores seguem suas rotinas normalmente, sem direito a folga.

Isso acontece principalmente em países da Ásia, como Japão, China, Vietnã e Mongólia, onde predominam religiões como o budismo, taoísmo e xintoísmo. Nesses locais, a Páscoa cristã não faz parte da cultura tradicional, sendo celebrada apenas por pequenas comunidades cristãs, sem impacto no calendário nacional.

O mesmo ocorre em regiões do Oriente Médio e da Ásia Central, incluindo países como Turquia e Qatar, onde a maioria da população segue o islamismo. Para os muçulmanos, Jesus é reconhecido como um profeta importante, mas não há celebração de sua crucificação ou ressurreição, já que a crença islâmica sustenta que ele foi elevado ao céu sem passar pela morte na cruz.

Dessa forma, a chamada Semana Santa não tem reconhecimento oficial em muitos desses países, sendo tratada como um período comum no calendário. Ao contrário do que ocorre no Brasil e em outras nações ocidentais, trabalhadores e estudantes mantêm suas atividades normalmente, reforçando como fatores culturais e religiosos influenciam diretamente na definição de feriados ao redor do mundo.

Diferenças culturais explicam ausência de feriado em diversas regiões

A ausência da Sexta-feira Santa como feriado em vários países está diretamente ligada às tradições religiosas e culturais predominantes em cada região. Como o cristianismo não é a base dessas sociedades, datas como a Páscoa não possuem o mesmo significado histórico e espiritual, o que faz com que não sejam incorporadas ao calendário oficial.

Essa diversidade mostra como o mundo é marcado por diferentes crenças e costumes, influenciando até mesmo a rotina de trabalho e descanso das populações. Enquanto em alguns países o período é de reflexão e pausa, em outros ele segue como qualquer outro dia, sem alterações na vida cotidiana.