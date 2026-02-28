Pesquisadores vêm desvendando um dos mistérios mais impressionantes do mundo animal: a capacidade de comunicação de longas distâncias entre as baleias-azuis. Esses gigantes dos oceanos produzem vocalizações com frequências extremamente baixas — entre cerca de 10 e 40 Hz — que não são audíveis aos ouvidos humanos, mas que se propagam por vastas extensões de água com eficiência surpreendente.

Essa habilidade faz com que duas baleias possam potencialmente “conversar” estando separadas por milhares de quilômetros, explorando as propriedades únicas da acústica marinha. O segredo dessa comunicação está na física do som debaixo d’água.

Ondas sonoras de baixa frequência perdem menos energia ao viajar e conseguem percorrer grandes distâncias por meio do chamado canal sonoro profundo, uma faixa do oceano onde as ondas ficam “guiadas” e sofrem pouca dissipação. Graças a esse fenômeno, os chamados das baleias-azuis podem ser detectados a distâncias que chegam a aproximadamente 8.000 quilômetros.

Essa forma de comunicação é essencial para a sobrevivência da espécie, que depende do som para localizar parceiros, manter contato durante migrações e sinalizar presença em determinadas áreas marítimas — algo fundamental em um ambiente onde a visibilidade é limitada. Cientistas acreditam que as vocalizações também possam transmitir informações sobre o estado físico e reprodutivo dos animais.

Entretanto, esse sofisticado sistema natural enfrenta desafios crescentes devido à interferência humana nos oceanos. O ruído provocado por navios, exploração de petróleo e exercícios militares com sonar pode mascarar os sons emitidos pelas baleias-azuis, dificultando a comunicação e alterando seus comportamentos migratórios e reprodutivos.

Gigante dos mares impressiona por tamanho e comportamento

A baleia-azul é considerada o maior animal do planeta, podendo ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar mais de 150 toneladas. Seu coração pode ter o tamanho de um carro pequeno, e a língua sozinha pode pesar tanto quanto um elefante.

Apesar das dimensões colossais, alimenta-se principalmente de krill — pequenos crustáceos — consumindo toneladas por dia durante os períodos de alimentação intensa. Pertencente ao grupo dos cetáceos misticetos, a baleia-azul não possui dentes, mas sim placas de barbatanas que funcionam como um filtro para capturar alimento.