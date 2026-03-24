Com o passar dos anos, os celulares têm sido cada vez menos utilizados para a realização de chamadas, uma vez que a comunicação tem migrado para aplicativos de mensagens. E agora, essa evolução também pode se estender para o serviço público.

Isso porque, em 2026, diversas localidades passaram a adotar recursos como o WhatsApp como ferramenta oficial para a prestação de serviços públicos, incluindo atendimentos de emergência, como os realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Sendo assim, além de discar 192, cidadãos de estados como a Bahia, Roraima e Espírito Santo podem salvar números do serviço entre seus contatos e, posteriormente, solicitar assistência diretamente pelo aplicativo da Meta. São eles:

Bahia (Regional): (71) 3143-5630;

(71) 3143-5630; Bom Jesus da Lapa (BA): (77) 9 9849-8604;

(77) 9 9849-8604; Vitória da Conquista (BA): (77) 3422-8601;

(77) 3422-8601; Santo Antônio de Jesus (BA): (75) 3423-8700;

(75) 3423-8700; Santo Amaro (BA): (75) 3631-4480;

(75) 3631-4480; Roraima: (95) 3621-2800;

(95) 3621-2800; Espírito Santo: (27) 99253-8181;

(27) 99253-8181; Rio Branco (AC): (68) 3216-1300.

Para utilizar o serviço, basta entrar em contato com o número salvo por meio do WhatsApp e, posteriormente, relatar a situação para o atendente especializado, que já terá acesso às informações do solicitante de forma mais precisa, o que facilitará o atendimento.

Atendimento via WhatsApp amplia acessibilidade de moradores de área rural

Em regiões onde a infraestrutura de saúde é limitada, a ausência de hospitais próximos e a falta de sinal de telefonia dificultam o acesso ao atendimento médico. Nesse contexto, o atendimento por meio do WhatsApp surge como uma alternativa para reduzir essas barreiras.

Afinal, vale destacar que o acesso à internet tem se ampliado em diversos locais no país. Sendo assim, em áreas rurais, os moradores finalmente poderão passar a contar com maior suporte, passando a poder acionar atendimentos com mais rapidez e compartilhar dados mais precisos, como imagens e localização, para auxiliar as equipes.