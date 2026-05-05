A possível saída de Stephen Curry do Golden State Warriors já começa a ganhar contornos mais claros nos bastidores da NBA. Caso não haja renovação contratual, o astro deve definir seu futuro ao fim da próxima temporada, que pode marcar o encerramento de sua histórica trajetória na franquia californiana.

O cenário ganha ainda mais força após o fim precoce da atual campanha. Os Warriors já estão eliminados depois da derrota por 111 a 96 para o Phoenix Suns no play-in, resultado que encerrou oficialmente a temporada da equipe e aumentou a pressão por mudanças estruturais no elenco.

De acordo com análises recentes, Curry e outros nomes importantes do time têm contrato até o fim da próxima temporada, e uma renovação é considerada improvável neste momento. Isso indica que 2026/27 pode ser o último ano do camisa 30 com a camisa dos Warriors, abrindo caminho para que ele busque um novo destino na liga ao término do vínculo.

A situação simboliza o possível fim de uma era vitoriosa em Golden State, marcada por títulos e protagonismo absoluto de Curry. Com o avanço de equipes mais jovens e competitivas na NBA, a franquia já começa a pensar no futuro, enquanto o ídolo avalia seus próximos passos na reta final da carreira.

Playoffs da NBA estão pegando fogo

Enquanto Curry e os Warriors curtem as férias forçadas após a eliminação precoce, os playoffs da NBA estão à todo vapor. Nesta segunda-feira (4), dois jogos abriram as semifinais de conferência. Em Nova York, os Knicks não tomaram conhecimento do Philadelphia 76ers e venceram por 137 a 98, abrindo 1 a 0 na série melhor de 7.

Já no Texas, o Minnesota TImberwolves surpreenderam o favorito San Antonio Spurs e venxeram por 104 e 102. Julius Randle e Anthony Edwards foram os grandes destaques da partida. Na noite desta terça (5), será a vez dos seguintes confrontos: o Cleveland Cavaliers visita o Detroit Pistons, enquanto Lebron James e o Lakers enfrentam o Thunder em Oklahoma.