Um supermercado de grande circulação na Zona Oeste de Manaus foi alvo de autuação após a Vigilância Sanitária identificar aproximadamente 35 quilos de carne de frango em condições inadequadas para consumo. A fiscalização ocorreu na segunda-feira (15), mas o alerta segue válido devido aos riscos que a irregularidade representa à saúde pública.

Durante a inspeção, os agentes recolheram diferentes tipos de produtos, como frangos inteiros, filés de peito e filés empanados. Todo o material foi considerado impróprio para venda e consumo.

Produtos estavam em descongelamento irregular

Segundo informações divulgadas pelo portal D24AM, as carnes apreendidas estavam passando por processo de descongelamento, prática proibida pelas normas sanitárias. Esse tipo de manejo favorece a multiplicação de micro-organismos e aumenta significativamente o risco de contaminação alimentar.

A irregularidade foi constatada após verificação das condições de armazenamento, que não atendiam à temperatura exigida pela legislação.

Denúncia de cliente levou à apreensão

A ação fazia parte da operação Zero Metanol, inicialmente voltada à fiscalização de bebidas alcoólicas. No entanto, uma denúncia feita por uma consumidora dentro do estabelecimento levou os fiscais a ampliar a vistoria para a área de congelados.

No local, foi confirmado que os alimentos não estavam sendo conservados de forma adequada. Apesar disso, as bebidas alcoólicas avaliadas durante a operação estavam regulares, com lacres intactos, rótulos corretos e certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Supermercado pode sofrer multa elevada

O estabelecimento foi autuado e responderá a um Processo Administrativo Sanitário. A penalidade prevista varia de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município, cujo valor unitário é de R$ 145,37. A multa pode ultrapassar R$ 58 mil, dependendo da gravidade da infração.

Todo o frango apreendido foi inutilizado no próprio local, com aplicação de produtos químicos, para impedir qualquer reaproveitamento.

Consumo de carne mal armazenada traz riscos

O consumo de frango conservado de forma inadequada pode provocar intoxicações alimentares e infecções bacterianas, como salmonelose. Os sintomas mais comuns incluem vômitos, diarreia, febre e dores abdominais, podendo levar à hospitalização em casos mais graves.

Especialistas orientam que o consumidor observe se o produto está totalmente congelado, evite embalagens com excesso de líquido e denuncie qualquer irregularidade aos órgãos de fiscalização.