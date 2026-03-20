Uma proposta que vem ganhando força no Brasil promete transformar completamente a forma como os brasileiros utilizam o transporte público. Conhecido como “SUS do transporte”, o projeto prevê a criação de um sistema nacional que pode garantir tarifa zero nos ônibus urbanos em todo o país. A ideia é inspirada no modelo do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo acesso universal e gratuito à mobilidade urbana.

A proposta ainda está em fase de estudos e обсужões no governo federal, mas já envolve diferentes ministérios, como Fazenda e Cidades, que avaliam a viabilidade financeira da medida. O objetivo é reestruturar o modelo atual, que hoje depende principalmente do pagamento das passagens pelos usuários, considerado insustentável em muitas cidades.

Para viabilizar a gratuidade, o plano prevê a criação de um fundo nacional de financiamento, com participação da União, estados, municípios e até empregadores. Uma das ideias em análise é substituir o modelo atual do vale-transporte por contribuições fixas das empresas, o que ajudaria a custear o sistema e reduzir a dependência da tarifa paga diretamente pelo passageiro.

Se aprovado, o “SUS do transporte” poderá beneficiar milhões de brasileiros, ampliando o acesso ao trabalho, educação e serviços essenciais. No entanto, especialistas alertam que a implementação não será imediata e exigirá mudanças estruturais profundas, além de aprovação no Congresso Nacional para sair do papel.

Tarifa zero já existe em cidades e pode se expandir pelo país

Embora a proposta ainda esteja em debate nacional, a tarifa zero já é realidade em diversas cidades brasileiras. Atualmente, mais de 100 municípios adotam algum tipo de transporte gratuito, seja de forma integral ou em dias específicos, mostrando que o modelo é possível em diferentes contextos.

Além de aliviar o bolso da população, especialistas apontam que a gratuidade pode trazer impactos positivos, como redução do trânsito, diminuição da poluição e maior circulação de pessoas na economia local. Caso o projeto avance, o Brasil poderá dar um passo histórico rumo a um sistema de mobilidade mais acessível e inclusivo.