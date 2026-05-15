O técnico brasileiro Roberley Luiz Leonaldo foi anunciado oficialmente como novo treinador do Tours VB para a temporada 2026/2027. Conhecido no vôlei como Rubinho, ele retorna ao cenário francês após passagem vitoriosa pelo Saint-Nazaire, onde conquistou o título nacional na temporada 2023/2024.
Rubinho chega para substituir o croata Igor Juricic, que deixou o comando da equipe após uma temporada sem grandes resultados no Campeonato Francês e na Copa da França. O único troféu conquistado pelo Tours no período foi a Supercopa. Em comunicado oficial, o clube agradeceu o trabalho do antigo treinador e celebrou a chegada do brasileiro, destacando sua experiência, ambição e paixão pelo vôlei.
Entre 2022 e 2024, Rubinho ganhou destaque no vôlei francês pelo excelente desempenho no Saint-Nazaire. Já na última temporada, ele trabalhou no Joinville e manteve suas funções como assistente técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, acumulando experiência tanto no cenário nacional quanto internacional.
O novo projeto do Tours promete chamar atenção no vôlei europeu. O principal reforço confirmado para a equipe é o ponteiro Earvin Ngapeth, bicampeão olímpico pela França. Além dele, o meio de rede brasileiro Aracaju continuará no elenco, aumentando ainda mais a presença brasileira dentro do tradicional clube francês.
