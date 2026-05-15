Amplamente considerado um dos maiores nomes da história do futebol, especialmente no futebol moderno, o jogador português Cristiano Ronaldo já expressou seu carinho pelo Brasil em diversas ocasiões, mas nunca havia assinado um contrato para trabalhar no país.

Pelo menos, até agora, já que nesta quinta-feira (14), o craque foi anunciado como o mais novo acionista da LiveModeTV, o braço internacional da empresa brasileira responsável pela CazéTV.

O acordo, que integra o plano de expansão global da companhia para a Copa do Mundo de 2026, visa conectar a imagem e o apelo digital do atleta, que atualmente joga pelo Al-Nassr, a um ecossistema de exibição de jogos focado em conteúdos sem custos nas plataformas digitais.

Em comunicado, Cristiano declarou que a parceria terá como objetivo central democratizar o acesso ao esporte, permitindo que torcedores tenham acesso a grandes competições internacionais por meio de mídias inovadoras.

Valores do investimento de Cristiano Ronaldo permanecem em segredo

Vale destacar que o entusiasmo gerado pelo anúncio da parceria, que foi celebrada tanto por integrantes da LiveMode quanto pelo público, não foi suficiente para eliminar os mistérios que ainda rondam os bastidores do acordo.

Afinal, os dados contratuais e financeiros da transação continuam sob estrito sigilo corporativo. Com isso, ainda não se sabe quais foram os valores exatos do investimento e nem mesmo o percentual adquirido pelo craque do Al-Nassr.

Contudo, os detalhes contratuais ficam em segundo plano diante do peso institucional do acordo, pois conforme destacado por Thiago Tourinho, que é um dos sócios da LiveMode, a simples presença de Cristiano já valida e coroa o trabalho desenvolvido pela companhia.

Tourinho também exaltou a importância do jogador, definindo-o como a síntese perfeita da paixão, da ambição e do alcance global do futebol, superando até mesmo outros nomes de peso.