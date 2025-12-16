O novo técnico do Internacional para 2026 segue como uma incógnita. O Colorado tenta a contratação de Tite, mas ganhou a forte concorrência do Cruzeiro, que, inclusive, está próximo de concretizar o negócio. O cenário, porém, já foi bem diferente em outra época. Há pouco mais de 17 anos, foi o Inter que venceu a concorrência para fechar com o técnico.

Curiosamente, Tite chegou ao Beira-Rio para substituir Abel Braga, treinador que acabou salvado o clube de um segundo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Na época, Tite estava desempregado e morando em Porto Alegre, cidade onde já havia comandado o arquirrival Grêmio entre 2001 e 2003.

Campeão da Copa do Brasil com o Tricolor, Tite também faria sucesso do lado vermelho da capital gaúcha. Ao todo, foram 58 vitórias, 24 empates e 27 derrotas em 109 jogos, um aproveitamento de 60,55% em pontos conquistados. No Inter, o técnico levantou três troféus: a Copa Sul-Americana de 2008, o Campeonato Gaúcho de 2009 e a Copa Suruga.

No entanto, os bons resultados não se repetiram no returno do Brasileirão de 2009. Com o baixo desempenho refletido em derrotas dentro e fora do Beira-Rio, o Internacional decidiu rescindir o contrato com Tite em 5 de outubro de 2009. A relação conturbada com o meia e craque da equipe, Andrés D’Alessandro, também influenciou a decisão da diretoria.

Tite decide se retorna ao Inter nesta terça (16)

Segundo informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL Esporte, Tite decide nesta terça-feira (16) se retorna ao Internacional ou espera por contatos do futebol europeu. Ainda de acordo com ele, Abel Braga entrou em contato para buscar convencê-lo.

Apesar do sonho europeu, membros do staff de Tite acreditam que o técnico teria pouquíssimo tempo para implementar sua ideia de jogo no meio da temporada. No Brasil, seria mais simples, apesar da temporada de 2026 apresentar uma nova maratona de jogos.