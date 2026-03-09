A resposta é não. Apesar da grave confusão registrada na final, o título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2026 não será anulado. Mesmo com as cenas lamentáveis de violência entre jogadores e membros das comissões técnicas, o resultado da partida continua válido. O clube celeste venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 e garantiu a taça estadual, ainda que o episódio tenha manchado a decisão.

A final disputada no Mineirão terminou em clima de caos. Depois de um jogo intenso, que teve gol de Kaio Jorge no segundo tempo, uma briga generalizada tomou conta do gramado nos minutos finais. Jogadores titulares, reservas e integrantes das comissões técnicas trocaram empurrões, socos e chutes, transformando a decisão em uma verdadeira batalha campal diante de milhares de torcedores.

A confusão começou após um lance envolvendo o goleiro Everson e o atacante Christian. O choque entre os dois provocou revolta dos atletas em campo e rapidamente gerou uma reação em cadeia, com atletas dos dois lados entrando na discussão. O tumulto cresceu rapidamente e se espalhou pelo gramado, exigindo a intervenção de seguranças e policiais para controlar a situação.

Depois da partida, a súmula da arbitragem confirmou nada menos que 23 expulsões, um número recorde para o futebol brasileiro. Os cartões vermelhos foram aplicados posteriormente pelo árbitro, atingindo jogadores das duas equipes por participação na briga e agressões durante o tumulto.

Mesmo com a repercussão negativa no Brasil e no exterior, as punições devem se limitar a suspensões e possíveis sanções disciplinares aos envolvidos. O resultado da final, no entanto, permanece oficial. Assim, apesar da mancha deixada pela violência, o Cruzeiro segue reconhecido como campeão mineiro de 2026.

