Desde o inicio da plataforma, a Uber reúne um conjunto de regras para motoristas e entregadores parceiros que atuam pela plataforma, e elas, em alguns casos, são ignoradas entre profissionais em todo o Brasil. Segundo o conjunto de regras divulgado no site da empresa, condutores que não cumprirem determinados requisitos podem ter suas contas suspensas ou até excluídas permanentemente do aplicativo.

Entre os principais motivos que podem levar à desativação do perfil estão documentos vencidos, falhas de segurança no cadastro, uso de veículos que não atendem aos padrões exigidos, histórico de direção perigosa, suspeitas de fraude e avaliações abaixo do mínimo estabelecido pela Uber, além de desrespeito com usuários.

A plataforma também monitora a verificação de identidade em tempo real, e discrepâncias nesse processo podem resultar em bloqueio temporário ou definitivo do acesso. A empresa afirma que mantém um processo de monitoramento contínuo que combina sistemas automatizados e revisões humanas em casos mais sensíveis para identificar irregularidades e aplicar as sanções.

Caso um motorista seja desativado por uma dessas razões, ele ainda pode solicitar uma revisão, enviando documentos ou evidências que contestem a decisão antes que a exclusão se torne permanente. Essas mudanças têm gerado um clima de insegurança entre os parceiros da plataforma, que temem ser penalizados por falhas técnicas ou situações fora de seu controle.

Muitos motoristas pedem mais transparência sobre os critérios utilizados e uma comunicação mais clara por parte da empresa, de modo a evitar decisões abruptas que podem impactar diretamente sua renda e sustento.

Empresa reforça critérios de segurança e orienta regularização para evitar bloqueios

A Uber afirma que as medidas têm como objetivo reforçar a segurança de passageiros e motoristas, além de garantir a conformidade com as exigências legais em cada município. A empresa destaca que a atualização constante de documentos, a manutenção adequada do veículo e o respeito às diretrizes da comunidade são pontos essenciais para permanecer ativo na plataforma.

Ao mesmo tempo, motoristas relatam preocupação com possíveis bloqueios automáticos e defendem processos de análise mais transparentes. Muitos pedem prazos maiores para regularização de pendências e canais de atendimento mais ágeis para contestação de decisões.