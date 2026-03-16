Uma discussão recente levantou dúvidas entre usuários e motoristas sobre o valor mínimo das corridas na Uber. A questão surgiu durante o debate de um projeto de lei que pretende regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativos no Brasil. Entre os temas analisados estava justamente a criação de um valor mínimo obrigatório para cada viagem realizada nas plataformas.

Inicialmente, a proposta previa estabelecer um pagamento mínimo para corridas feitas por aplicativos como a Uber. No entanto, durante as negociações no Congresso, esse trecho acabou sendo retirado do texto. A avaliação de parlamentares e representantes do setor foi de que a medida poderia dificultar a operação das plataformas e reduzir a quantidade de viagens disponíveis.

Segundo estimativas citadas no debate, cerca de 25% das corridas realizadas hoje custam menos de R$ 8, o que mostra que muitas viagens são curtas e dependem de preços menores para acontecer. Caso fosse criado um valor mínimo obrigatório, parte dessas corridas poderia deixar de existir ou ficar mais cara para os passageiros.

Por isso, a versão mais recente da proposta de regulamentação não determina um preço mínimo fixo para corridas. Assim, o valor das viagens continua sendo definido por fatores como distância, tempo de deslocamento e a chamada tarifa dinâmica, que varia conforme a oferta de motoristas e a demanda de passageiros.

Debate sobre regulamentação continua no Congresso

Apesar da retirada do valor mínimo por corrida, o projeto ainda prevê outras mudanças importantes para o setor de transporte por aplicativo. Entre elas estão regras para contribuição previdenciária e maior proteção social aos motoristas que trabalham nas plataformas digitais.

A expectativa é que o texto final continue sendo negociado entre governo, parlamentares, empresas e representantes dos trabalhadores. Caso seja aprovado, o projeto poderá estabelecer um marco regulatório para a atividade de milhões de motoristas de aplicativos no Brasil.