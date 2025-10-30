A Uber anunciou o lançamento de um projeto piloto que permitirá às usuárias solicitar corridas com motoristas do mesmo gênero. A nova função, chamada “Mulheres Motoristas”, será disponibilizada em três formatos diferentes e passará a operar gradualmente em sete cidades brasileiras.

O anúncio foi feito durante um evento em São Paulo. Segundo Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, os diferentes modelos foram desenvolvidos para enfrentar o desafio de ampliar a participação feminina entre os motoristas parceiros — que atualmente representam apenas 8% do total de cerca de 1,5 milhão de condutores ativos no país.

Na opção “Reserva Mulheres”, a usuária pode agendar uma corrida com pelo menos 30 minutos de antecedência. Para deslocamentos imediatos, há também a possibilidade de solicitar uma viagem na hora, e o aplicativo tentará conectar a passageira a uma motorista mulher.

Caso o tempo de espera seja elevado, o app perguntará se a usuária prefere continuar aguardando ou redirecionar a solicitação para o motorista disponível mais próximo. Além disso, um terceiro recurso permitirá que as passageiras ativem, nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem, a opção de prioridade por motoristas mulheres.

A nova opção que permite que usuárias viajem com motoristas mulheres será testada, neste projeto piloto, nas capitais Curitiba e Campo Grande, além das cidades paulistas de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Piracicaba. Uberlândia, em Minas Gerais, também integra a lista inicial. Por enquanto, não há previsão de lançamento do recurso em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro.

Segurança e inclusão no centro da nova iniciativa

Com a novidade, a Uber busca tornar as viagens mais confortáveis e seguras para mulheres que preferem ser atendidas por motoristas do mesmo gênero. A medida atende a uma demanda antiga de usuárias que relatam se sentir mais à vontade e protegidas em corridas conduzidas por mulheres.

Além de reforçar o compromisso com a segurança, a empresa também pretende incentivar mais mulheres a se cadastrarem como motoristas parceiras, criando um ambiente de trabalho mais inclusivo. A expectativa é que o projeto piloto ajude a ampliar a representatividade feminina no aplicativo e sirva de base para uma futura expansão nacional.