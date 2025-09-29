A Teltec Solutions, uma das principais empresas brasileiras de tecnologia da informação, oferece uma oportunidade para quem busca carreira em Trabalho Remoto Noturno. A vaga de Assistente de Suporte – Monitoramento (12×36) é indicada para profissionais interessados em acompanhar o monitoramento de ativos de clientes em um ambiente dinâmico, com benefícios flexíveis e foco no crescimento profissional.

As inscrições estão abertas no site de recrutamento da empresa até 4 de novembro de 2025. A vaga é inclusiva, destinada também a Pessoas com Deficiência (PcD), e oferece remuneração compatível com o mercado além de um amplo pacote de benefícios.

A Teltec Solutions busca reforçar sua equipe de Suporte, com foco em Monitoramento de Ativos. A posição é para Trabalho Remoto Noturno, em escala 12×36, e oferece opção de modelo híbrido para candidatos de Florianópolis, Santa Catarina. Trata-se de uma oportunidade ideal para profissionais que desejam unir flexibilidade, tecnologia e desenvolvimento na carreira.

A vaga é inclusiva, destinada também a Pessoas com Deficiência (PcD), reafirmando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Os profissionais selecionados terão a oportunidade de atuar em um ambiente colaborativo e tecnológico, com acesso a treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento dentro da empresa.

Candidatos interessados devem acessar o site de recrutamento da Teltec Solutions, preencher o formulário de inscrição e acompanhar as etapas do processo seletivo, que valoriza competências técnicas e comportamentais. Esta é uma excelente chance para quem deseja ingressar em uma das principais empresas de TI do Brasil, com desenvolvimento profissional e benefícios competitivos.