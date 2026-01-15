Sem cobrança de taxas e com ampla aceitação no comércio brasileiro, esses fatores levaram um empresário natural de Santo Anastácio, no interior de São Paulo, a criar um vale-alimentação baseado em PIX. O benefício será lançado oficialmente em 2026.

Em entrevista ao g1, o contador e fundador do Valepix, Leandro Colhado, contou que a ideia surgiu ainda em 2020, com o objetivo de atender clientes e trabalhadores em todo o país. “A necessidade veio antes da empresa. Desde 2020, eu acompanhava de perto os problemas do modelo tradicional de vale-alimentação e vale-refeição, como aceitação restrita, burocracia, informalidade e perda de valor”, afirmou.

O projeto começou a ser estruturado em 2023, com estudos e o desenvolvimento da solução, e chega ao mercado três anos depois. A partir de 28 de janeiro de 2026, a plataforma estará disponível para contratação em todo o país. Segundo os idealizadores, o lançamento não ocorreu antes devido a fatores como a existência de redes fechadas e os altos custos envolvidos.

Mesmo antes do lançamento oficial, Leandro já atende quatro empresas como clientes por meio do modelo de Minimum Viable Product (MVP), ou Produto Mínimo Viável, que consiste em uma versão simplificada do produto ou serviço.

Confira os diferentes serviços da Valepix

Valepix Alimentar: o uso é direcionado para alimentação e refeição, como restaurantes e supermercados, com controle automatizado para manter o enquadramento do PAT, ampliando aceitação sem abrir risco de desvio;

Valepix Livre: o colaborador tem liberdade total de uso, podendo utilizar em despesas como combustível, viagens e outras necessidades, conforme política da empresa e perfil de contratação;