Os trabalhadores brasileiros que precisarem recorrer ao seguro-desemprego em 2026 passarão a receber parcelas com novos valores. O reajuste foi definido pelo governo federal e segue a atualização anual baseada no salário mínimo e em indicadores econômicos. Com isso, o benefício passou por mudanças que impactam diretamente milhões de pessoas que perdem o emprego sem justa causa.

De acordo com a nova tabela, o valor mínimo do seguro-desemprego em 2026 é de R$ 1.621, que corresponde ao salário mínimo vigente no país. Já o teto do benefício foi fixado em R$ 2.518,65, valor pago aos trabalhadores que tinham salários médios mais altos antes da demissão.

O cálculo do benefício continua sendo feito com base na média salarial dos últimos meses trabalhados. Dependendo do valor recebido anteriormente, o trabalhador pode ter direito a um percentual dessa média ou ao valor máximo definido pela nova tabela do programa.

O seguro-desemprego é destinado a pessoas que foram dispensadas sem justa causa e que atendem aos critérios exigidos pelo governo. Para receber o benefício, é necessário estar desempregado no momento do pedido e cumprir o período mínimo de trabalho exigido pela legislação.

Quem pode receber e quantas parcelas são pagas

O número de parcelas do seguro-desemprego pode variar de acordo com o tempo de trabalho do profissional antes da demissão. Em geral, o benefício é pago entre três e cinco parcelas, dependendo do histórico de emprego e da quantidade de vezes em que o trabalhador solicitou o auxílio.

O pedido pode ser feito pela internet ou presencialmente, dentro do prazo estipulado após a demissão. Caso todos os requisitos sejam atendidos, o pagamento das parcelas é liberado e depositado na conta indicada pelo beneficiário.