O mercado de SUVs segue dominando o Brasil em 2026, com modelos cada vez mais tecnológicos, econômicos e disputados pelas montadoras. De acordo com dados atualizados de abril, o ranking mostra uma mistura interessante entre carros tradicionais e novos nomes, incluindo até veículos eletrificados ganhando espaço entre os mais vendidos.

A liderança do segmento fica com o Hyundai Creta, que soma mais de 6 mil unidades vendidas no mês e mantém uma vantagem consistente sobre os concorrentes. Logo atrás aparece o Volkswagen T-Cross, um dos modelos mais consolidados do país, seguido pelo Volkswagen Tera, que vem ganhando força no mercado brasileiro.

Na quarta posição surge o BYD Song, mostrando a crescente presença dos carros eletrificados no Brasil. Fechando o top 5 está o Chevrolet Tracker, que continua entre os favoritos do público mesmo com a forte concorrência.

Top 5 SUVs mais vendidos (2026):

Hyundai Creta – 6.027 unidades Volkswagen T-Cross – 5.635 unidades Volkswagen Tera – 4.900 unidades BYD Song – 4.775 unidades Chevrolet Tracker – 3.972 unidades

SUVs dominam o mercado e mostram nova tendência

O ranking reforça a força dos SUVs no Brasil, que seguem como preferência entre consumidores por oferecerem posição de dirigir elevada, maior espaço interno e versatilidade para diferentes tipos de uso. Além disso, modelos compactos continuam liderando, principalmente por conta do custo-benefício e da economia no dia a dia.

Outro ponto que chama atenção é a presença cada vez maior de carros eletrificados, como o BYD Song, indicando uma mudança gradual no perfil do consumidor brasileiro. A tendência é que, nos próximos anos, a disputa fique ainda mais acirrada com a chegada de novos modelos e tecnologias ao mercado.