Veterano da mídia nacional, o jornalista William Waack possui um currículo extenso, já tendo trabalhado em algumas das principais redações do Brasil. Porém, é inegável que a entrada na TV Globo no final da década de 1990 foi um marco histórico em sua carreira.

Durante praticamente décadas, ele marcou presença em diversos programas jornalísticos da emissora, incluindo o Jornal da Globo, onde se manteve como apresentador durante décadas. Só que, em 2017, a história de Waack com a Globo acabou tendo um fim trágico.

Por conta de uma fala problemática feita no ano anterior, que foi resgatada por meio de um vídeo vazado, o jornalista acabou sendo desligado do quadro de funcionários da emissora, no que foi descrito como um “encerramento consensual de contrato”.

Contudo, a carreira de Waack não parece ter sido gravemente afetada pelo ocorrido, pois algum tempo depois, ele acabou sendo anunciado como o mais novo integrante da CNN Brasil, onde ele também acabou se tornando um nome de peso.

Atualmente, ele assume a posição de âncora no programa de debates e análises políticas WW, exibido pela emissora no horário nobre, o qual ele passou a apresentar de forma fixa a partir de 2022.

Relembre a polêmica envolvendo William Waack

Em novembro de 2017, um vídeo captado durante a cobertura das Eleições nos Estados Unidos no ano anterior mostrou Waack se indignando com um pedestre que dispara uma buzina na rua.

Durante sua manifestação, o jornalista fez um comentário de teor racista ao afirmar que a ação seria “coisa de preto”. Após a repercussão, Waack pediu desculpas, mas disse não se recordar claramente do ocorrido.

Na época, o profissional foi amplamente criticado, mas chegou a receber apoio de pessoas como as jornalistas Glória Maria e Rachel Sheherazade e da ministra Carmen Lúcia. Após afastá-lo de suas funções, a Globo agradeceu Waack por seu trabalho, mas reiterou ser uma empresa que se posiciona contra o racismo.