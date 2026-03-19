A derrota por 3 a 2 para o Vasco pela 7ª rodada do Brasileirão marcou a despedida da invencibilidade de Luis Zubeldía em clássicos cariocas pelo Fluminense na temporada. O resultado no Maracanã encerrou um ciclo positivo do treinador, simbolizando o fim de uma sequência que vinha sendo um dos pontos altos da equipe em 2026.

O clássico teve roteiro dramático e expôs fragilidades já vistas em outros momentos. O Fluminense abriu 2 a 0 e parecia caminhar para mais uma vitória, mas caiu de rendimento no segundo tempo e sofreu a virada. A equipe perdeu intensidade, cometeu erros defensivos e acabou castigada nos minutos finais, permitindo a reação vascaína.

Até então, o desempenho em clássicos era motivo de destaque. Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor acumulava vitórias importantes Flamengo (2 a 1) e Botafogo (duas por 1 a 0), além de bons resultados contra o próprio Vasco (vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1). A sequência invicta reforçava a competitividade do time nos confrontos diretos.

Após o jogo, o treinador reconheceu a queda de rendimento e apontou os minutos finais como determinantes para o resultado. O fim da invencibilidade não apaga o retrospecto positivo, mas serve como alerta para o Fluminense, que agora busca retomar o equilíbrio e evitar novos deslizes em partidas decisivas.

Os clássicos do Fluminense em 2026