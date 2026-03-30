A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já foi confirmada oficialmente pelo governo, com datas e cronograma definidos.

Neste ano, o benefício será liberado nos meses de abril e maio, em duas parcelas, beneficiando cerca de 35,2 milhões de segurados e injetando aproximadamente R$ 78,2 bilhões na economia brasileira.

Primeira parcela: entre 24 de abril e 8 de maio

entre Segunda parcela: entre 25 de maio e 8 de junho

As datas de cada pagamento variam conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador após o traço.

Quem tem direito ao 13º antecipado

O abono é destinado aos segurados que recebem benefícios regulares ao longo de 2026, incluindo:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença e outros auxílios como acidente, reclusão ou salário‑maternidade.

Para quem passou a receber algum benefício durante esse ano, o valor do 13º será proporcional ao tempo de concessão. Já quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não está incluído no pagamento do 13º.

Dicas para acompanhar seu pagamento

Para não perder nenhuma informação sobre quando e quanto você vai receber:

Consulte o aplicativo Meu INSS;

Verifique o site oficial do INSS;

Ligue para a Central 135;

Agende atendimento presencial nas agências do INSS.