Imagine percorrer 240 km totalmente em linha reta, sem uma única curva no caminho. Esse é o recorde da rodovia mais longa e reta do planeta. Localizada na Arábia Saudita, a Highway 10 atravessa o deserto do Rubʿ al Khali, também conhecido como “Empty Quarter”, e ostenta o título de trecho contínuo mais extenso do mundo, sem desvios ou aclives perceptíveis.

A Highway 10 se estende entre as cidades de Haradh e Al Batha, quase na fronteira com os Emirados Árabes Unidos, cruzando uma das regiões mais áridas e inóspitas do planeta. Ao longo de seus 240 quilômetros perfeitamente lineares, o cenário muda pouco: dunas, areia e calor intenso compõem a paisagem monótona que parece não ter fim.

Por isso, a estrada é considerada um verdadeiro teste de resistência — tanto para os veículos quanto para a paciência dos motoristas. Apesar de isolada, a rodovia tem importância estratégica, servindo como rota de transporte de mercadorias e conexão entre centros comerciais do Golfo.

Sua construção foi um desafio de engenharia, exigindo técnicas específicas para estabilizar o solo arenoso e resistir às variações extremas de temperatura, que podem ultrapassar os 50 °C durante o dia. Percorrer esse trecho é uma experiência hipnotizante. Muitos motoristas relatam a sensação de que o tempo desacelera.

Curiosamente, a Highway 10 é apenas uma entre várias estradas que disputam o título de “reta mais longa do mundo”. Outros exemplos famosos incluem a Eyre Highway, na Austrália, com 146 km de extensão reta, e a Highway 85, nos Estados Unidos, que corta parte do Texas em mais de 120 km sem curvas significativas.