A BYD voltou a chamar atenção no mercado brasileiro ao apresentar, ainda sob forte camuflagem, uma nova picape intermediária durante a Agrishow. Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, o modelo pode chegar ao mercado com o nome “MAKO”, inspirado em uma das espécies de tubarão mais rápidas do mundo.

Mesmo sem detalhes oficiais completos, o recado da montadora foi claro: a nova picape chega para enfrentar concorrentes já consolidados no Brasil, como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. A estratégia da BYD indica uma investida direta em um dos segmentos mais competitivos do país, apostando em tecnologia e inovação como diferenciais.

As especulações sobre o conjunto mecânico também aumentam a expectativa em torno do modelo. A possibilidade de um sistema híbrido plug-in com cerca de 235 cv de potência e autonomia próxima dos 1.100 km colocaria a picape em um novo patamar dentro da categoria, especialmente por fugir do padrão tradicional de motores a diesel.

Além do desempenho, a nova picape promete trazer mais refinamento, estrutura robusta e um visual marcante, características que vêm se tornando marca registrada da BYD. Mesmo ainda cercado de mistério, o modelo já movimenta o mercado e pode representar uma mudança importante na forma como as picapes são vistas no Brasil.

Modelo pode marcar nova fase no segmento de picapes

A chegada da nova picape da BYD reforça a tendência de eletrificação também entre veículos utilitários, um segmento historicamente dominado por motores convencionais. Caso as expectativas se confirmem, o modelo pode abrir caminho para uma nova geração de picapes mais eficientes e tecnológicas.

Com forte investimento no Brasil e planos de produção local, a BYD demonstra que pretende disputar espaço de forma agressiva. A possível MAKO surge como peça-chave nessa estratégia e pode acelerar a transformação do mercado, aumentando a concorrência e pressionando marcas tradicionais a inovar.